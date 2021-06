Kun ét fynsk folketingsmedlem til Folkemødets åbning: - Jeg er som en cirkushest, der lugter savsmuld

Tidligere har Dan Jørgensen deltaget i debatter over flere dage, men i år blev det kun til en halv. Her nåede han blandt andet at tage "temperaturen på klimakampen" og debattere klimaindsatser på tværs af regioner.

- Jeg er her ikke på fuld damp i år, og der er heller ikke lige så mange mennesker, så det er ikke helt som det plejer, men jeg vil gerne være med til at støtte, at vi skal i gang igen.



Er det for din egen eller for borgernes skyld, at du er på Folkemøde?

- Sådan tror jeg ikke, man kan stille det op. Jeg ser det som en del af mit job at deltage, når jeg bliver inviteret til de her ting, men jeg synes da også, at det er utrolig sjovt. Jeg nyder det der med at være ude at snakke med folk, og jeg har savnet det helt vildt under coronaen.