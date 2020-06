Kun særlig gruppe må overvære OB’s kampe på stadion 

Næste gang superligaklubben OB spiller på hjemmebane, vil der igen være tilskuere på tribunerne.

Omkring 300 fans får som de første lov til at se kampen på Odense Stadion.

- Vi glæder os over, at det fortsat går i den rigtige retning med udviklingen i forhold til covid-19, og at vi derfor igen kan byde nogle af vores fans velkommen, siger kommerciel chef Jack Jørgensen til klubbens hjemmeside.

Det bliver klubbens sæsonkortholdere, der får lov til at være blandt de 300 tilskuere.

Aftale med sponsorer

Ifølge Jack Jørgensen er det klubbens sponsorer, der er gået med til, at det er sæsonkortholderne og ikke dem selv eller andre, der får adgang til stadion som de første.

Klubben og sponsorerne har med andre ord prioriteret fans og stemning til superligakampen.

Alle sæsonkortholdere vil kunne tilmelde sig kampene ud fra et først til mølle-princip.

Selv om myndighederne har givet lov til at samle op mod 500 mennesker på stadion, vil der kun komme omkring 300 tilskuere ind, da der fra regnestykket skal trækkes spillere, trænere, tv-produktionsfolk og så videre.

OB spiller sin næste hjemmekamp mod Sønderjyske torsdag den 18. juni.