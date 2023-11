Kun syv procent vil arbejde mere: Elektriker kan få alt det arbejde, han vil have - men vil ikke over 37 timer

Yorn Fledelius er projektleder hos Guldfeldt og 43 år, og han mærker helt klart en tendens til, at de ældre på arbejdsmarkedet var vant til at arbejde længere, men mange af dem er også nedslidte.

- Jeg synes, vi skal arbejde 37 timer, og det sker også, at vi arbejder mere i perioder, men det skal ikke være standarden. Så slider man folk op, og så er du inde i en ond cirkel, hvor folk bliver slidt op tidligere, og så skal vi andre arbejde endnu mere. Jeg valgte selv at skifte fra et job som håndværker til bygningskonstruktør, fordi jeg kunne se, at jeg ikke kunne holde et helt liv i mit første arbejde. Men jeg føler, jeg har en forpligtelse til at arbejde 37 timer, og det er for, at jeg kan bidrage til, at vi kan have sygehuse, ældrepleje og hjælpe dem, der har brug for støtte. Men vi har også en forpligtelse i forhold til vores familie. Vi skal ikke arbejde for meget, siger Yorn Fledelius.