Kun to har brugt ordning til nemmere boliglån på landet

Kun to gange på to år er der blevet gjort brug af en ordning, der skulle gøre det lettere at få et lån til at købe bolig i landdistrikterne.

Det oplyser Finansiel Stabilitet, der administrerer ordningen, til Børsen.

Med ordningen blev det fra juli 2022 muligt at få statsgaranti på en del af boliglånet, hvis boligsøgende i yderområder fik et nej i banken.

Ordningen skulle være med til at flytte en del af risikoen fra långiverne over på staten. Det skulle ifølge den daværende socialdemokratiske regering hjælpe finansieringen i disse områder på vej.

Det var Erhvervsministeriets forventning, at garantiomfanget sidste år ville svare til 500 lån. Det fremgår af en mailkorrespondance mellem Finansiel Stabilitet og ministeriet, som Børsen har fået indsigt i.

Da et flertal i Folketinget vedtog ordningen, kaldte erhvervsminister Simon Kollerup (S) det for en "kæmpe sejr for danskere, der gerne vil bo i vores skønne landdistrikter".