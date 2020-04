Kundedelere og mobilscannere: Sådan er du sikret, når du handler

Håndsprit ved indgangene, afstandsmarkeringer ved kasseapparaterne og pleksiglas, som skal beskytte personalet. Nye initiativer til at gøre din indkøbsoplevelse mere sikker dukker hele tiden op, og der er flere på vej, fortæller Informationsdirektør hos Coop, Jens Juul Nielsen.

Alligevel har du måske undret dig over, om sikkerhedsforanstaltningerne nu er gode nok, der hvor du handler?

Læs også Indkøb uden smitte: Nu kommer der sikring af kunder ved kassebåndet

Vi har bedt Jens Juul Nielsen svare på nogle af de spørgsmål, I har sendt ind til os, som omhandler sikkerheden i supermarkedet.

Steen spørger: Kan man ikke stille noget håndsprit ved udgangen, så man kan blive sprittet af efter, man har rørt ved en masse varer? Tænker I over dette i jeres butikker?

- Jeg tror, vi er ved at have det oppe alle steder efterhånden. I de første uger var det umuligt at få fat i håndsprit, så derfor prioriterede vi det til de ansatte, som sad ved kassen. Men i denne uge skulle det være ude ved indgang og udgang, som jo ofte er det samme sted i vores butikker.

Coop Coop driver mere end 1200 dagligvarerbutikker i Danmark. Herunder kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og coop.dk, samt datterselskaberne Irma A/S og Fakta A/S. Kilde: Coop.dk

Pia spørger: Hvorfor skal man pakke sine varer inde i butikken? Jeg lægger alle mine varer direkte i indkøbsvognen og pakker varerne i net udenfor butikken. Er der nogle fordele ved dette?

- Vi synes jo, den bedste idé er, at man selv scanner sine varer med sin telefon, for på den måde er varerne ikke i kontakt med andre. Når det er sagt, så synes jeg, det er rigtig fint, hvad Pia gør.

- I næste uge kommer vi til at sætte kundedelere op i vores butikker. Det er en slags papvæg for enden af kassebåndet, som skal gøre det endnu mere sikkert for kunderne, når de pakker varer, fordi de ikke risikerer at stå tæt op ad hinanden.

Læs også Corona i påsken: Storebæltsbroen og lillebæltsbroerne er med i planerne

Lene spørger: Hvorfor er der ikke begrænsninger på, hvor mange der må være i dagligvarerbutikkerne ad gangen? Tænker I over dette i jeres butikker?

- Det er faktisk begrænsninger på, hvor mange, der må være i hver butik, så det tænker vi over. Vi har lavet beregninger, som bygger på, at der skal være mindst fire kvadratmeter per person, og det gælder i alle butikker.

- Selv hvis der kom det antal kunder, der normalvis ville handle, burde det ikke være et problem. Og i denne tid oplever vi et markant færre antal kunder ad gangen, fordi de også handler mere, når de så er her. Men det er selvfølgelig vigtigt, at folk også hjælper med at tænke over at holde afstand til andre kunder, når de er inde i vores butikker.

Pia spørger: Jeg undrer mig over, hvorfor man ikke nøjes med at sende én fra husstanden afsted for at handle. Jo færre mennesker i butikken jo bedre. Er det rigtigt forstået?

- Vi oplevede især i starten, at folk handlede flere sammen, men folk er blevet meget bedre. Vi anbefaler selv via annoncer og opslag på sociale medier, at man skal handle alene, hvis det er muligt. Derudover opfordrer vi også til, at man handler færre gange, men handler større ind, når man er afsted for at mindske risikoen for smitte. Vi kan også se på vores besøgstal, at folk efterlever dette.

Læs også Nødpasning i påsken: Frivillige dagplejere tager en ekstra tørn

Er der ellers nogen nye tiltag på vej for at styrke sikkerheden, når man handler?

- Udover kundedeleren, som kommer i næste uge, så arbejder vi med at styrke skiltningen i gulvet ved kassen, som hjælper til at holde afstand. Vi arbejder med at gøre den endnu tydeligere ude i butikkerne, så det bliver nemmere at navigere i.

- Men overordnet synes vi faktisk, at kunderne samarbejder rigtig godt. Vi opfordrer selvfølgelig til, at man fortsat holder fast i de gode takter, og derfor bliver vi også ved med at kommunikere det budskab, siger Jens Juul Nielsen.

Har du selv et spørgsmål, som vedrør Coronavirus? Stil det her, og så undersøger vi det for dig.