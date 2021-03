Kunderne strømmede til genbrugsbutik på åbningsweekend

De fleste har formentlig prøvet at købe en spritny T-shirt på nettet og modtaget den med posten dagen efter - og det er måske heller ikke så mærkeligt.

Vi danskere køber mere tøj end resten af verden. Den gennemsnitlige dansker køber hele 10,2 kilo tøj om året. Netop produktionen af tøj er en af de aktiviteter, der er med til at belaste miljøet mest - og forbruget ser kun ud til at stige i fremtiden.

Men samtidig med forbruget stiger, så gør interessen for bæredygtighed det samme.

Det jyske genbrugskoncept ReShoppIt har netop åbnet deres første butik på Fyn i weekenden. Butikken er firmaets største til dato og er placeret i Bazar Fyns gamle lokaler. Fordelt på 315 stande.

- Det er meget overvældende, og vi er helt blown away, for det har bare været nogle helt vildt fantastiske dage, siger Camilla Konghøft, der er distriktsleder i ReShoppIt.

Solgte for over 100.000 første dag

Konceptet i ReShoppIt går ud på, at private digitalt booker en fysisk stand, som de sælger varer fra, mens en kommission på 15 procent går til ReShoppIt. Det har hurtigt vist sig at være populært blandt både købere og sælgere.

- Da vi åbnede op, havde vi en kø på nok 175 mennesker, og vi måtte kun være 75 herinde til at starte med, siger distriktsleder Camilla Konghøft.

Hun har oplevet, at folk har været glade og taget godt imod konceptet.

- Det har været fuldstændig overvældende. Nogle har solgt for over 5.000 kroner på sådan en åbningsdag, og det totale salg lå på over 100.000 til lejerne af standene. Det er rigtig, rigtig flot, og det er vi super glade for alle sammen, siger hun.

Helt så hurtigt gik det ikke, da Det Kollektive Klædeskab åbnede i Odense i 2016. Her oplevede indehavder Anja Littau Due, at odenseanerne var lidt længere om at tage imod et byttekoncept, hvor man med et månedligt medlemskab og en del af sit eget tøj kan bytte med tøj med andre.

Til gengæld har hun også oplevet et boost under corona.

- Vi har godt kunnet mærke, at alt det her med corona, hvor man har haft tid til, tror jeg, at gå hjemme og tænke lidt over, hvad det egentlig er, vi bevæger os i, siger Anja Littau Due.

Sara solgte 14 stykker tøj

En af de fynboer, der har solgt tøj gennem ReShopIt er 20-årige Sara Mortensen fra Kerteminde. Hun har blandt andet brugt coronatiden på at rydde godt og grundigt op i sit klædeskab, og tøjet, hun ville skille sig af med, satte hun til salg.

Jeg synes, det er super fedt, og jeg føler, at jeg støtter en god sag ved ikke at smide mit tøj ud Sara Mortensen

- Jeg har solgt for omkring 1.200 kroner allerede. Jeg havde 30 stykker tøj, og jeg har solgt 14 stykker af dem på tre dage, siger hun.

Derfor var hun mandag forbi med flere stykker tøj, som hun vil sælge på sin stand.

- Jeg synes, det er super fedt, og jeg føler, at jeg støtter en god sag ved ikke at smide mit tøj ud, men lidt ligesom giver det videre eller sælger det til andre, så de også kan få god nytte af det, siger Sara Mortensen.

Stor efterspørgsel under nedlukning

Ifølge Camilla Kongshøft har der været stor interesse for køb og salg af genbrugstøj under coronapandemien. Det har ReShoppIt blandt andet oplevet i Vejle og Horsens, hvor der har været venteliste for at booke en stand.

- Efterspørgslen har været rigtig stor efter den første nedlukning, hvor vi blandt andet fik et nyt system, så man online kunne mærke varerne, siger Camilla Kongshøft.

Derfor har hun også høje forventninger til butikkens fremtid i Bazar Fyns tidligere lokaler.

- Forventningerne er, at det er en butik, hvor folk har lyst til at komme og være og simpelthen bruge det her med at leje en stand og bruge det her med at købe bæredygtigt ind, så tøjet får nyt liv, siger hun.

