Kurt har leveret pakker på Fyn i 25 år - aldrig har der været så mange

Klokken er 7.00.

- Det er med at få det pakket, så det bliver så nemt og effektivt for mig, når jeg kommer ud på ruten.

I flere end 25 år har Kurt Hansen bragt pakker ud på Fyn – først for Post Danmark og sidenhen Postnord.

Arbejdet med de brune papkasser kræver stor præcision og organisering. For ellers risikerer man at lave arbejdet to gange.

- Det vigtigste er at få pakket det effektivt, understreger Kurt Hansen.

Langsomt, men sikkert bliver den blå varevogn fyldt med brune pakker.

En, to, tre og hele vejen op til små 300 pakker bliver det til, inden bilen er proppet og klar til afgang.

Pakkepost-boom TV 2/Fyn har spurgt GLS, Bring og Postnord, hvor mange pakker de deler ud. De rapporterer alle om et stigende antal pakker. GLS: I ugen efter Black Friday og i uge 50 oplevede GLS en vækst i forhold til samme periode sidste år på 20 procent. Bring: 50 procent vækst i antal julepakker sammenlignet med 2018. Postnord 20 procent flere pakker i juletiden sammenlignet med 2018. Se mere

Juletravlhed

Omkring klokken 8 triller den blå Postnord bil, de 300 pakker og Kurt Hansen ud fra centralen ved Svendborg. I løbet af de kommende fem timer skal Kurt Hansen levere pakker til både private og virksomheder rundt om i Svendborg.

Efter en kort tur ruller varebilen ind på en parkeringsplads med en pakkeboks, som er ét af Postnords 150 udleveringssteder på Fyn.

- Jeg scanner pakken ind og vælger størrelsen i forhold til rummet, forklarer Kurt Hansen, mens han vant trykker sig igennem menuerne på den store skærm.

"Bip"

- Så får kunden besked om, at der ligger en pakke. Nu er det juletid, så kunden må godt komme hurtigt, så vi kan få plads til nogle flere pakker, understreger han.

Postnord er langt fra den eneste pakkeomdeler, som oplever et sandt pakkeboom i julemånederne. I en rundspørge udført af TV 2/Fyn bekræfter også Bring og GLS, at man modtager flere og flere pakker.

Hos Bring har man 50 procent flere pakker end sidste år, oplyser selskabet til TV 2/Fyn.

Omkring 6.000 pakker forlod mandag centralen i Svendborg. Foto: Alex Syrik

- Det er da mere spændende i den her tid. Nogle af de mennesker, man møder undervejs venter spændt på deres pakke. Det er en dejlig tid, fastslår Kurt Hansen.

Langsomt får den sydfynske pakkemand tømt sin varebil, mens pakkeboksen gradvist bliver mere og mere fyldt.

- Det giver masser af motion, så jeg sparer kontingentet til fitnesscentret, siger han med et smil.

En anden tid

Igennem sine 25 år har Kurt Hansen oplevede store forandringer på sin arbejdsplads. Uniformen er blevet blå, koncernnavnet skiftet og pakkeboksen kommet til.

- Før i tiden var der tit kaffe rundt omkring. Kunderne stod klar med rundtstykker og blødkogte æg, husker han.

- Vi havde en anden tilgang til jobbet og en anden rolle i samfundet.

Ifølge postbuddet er arbejdsgangen blevet effektiviseret markant.

- I dag stiller vi eksempelvis pakker i postkassen, så det går så hurtigt som muligt – men der er stadig plads til et smil, forsikrer han.

42 nye steder steder på Fyn

Kurt Hansen og resten af Postnord oplever et stigende antal pakker. I 2017 omdelte koncernen 10 millioner pakker fra e-handel. Året efter var det vokset til 11 millioner. Og for 2019 forventer man igen at slå rekorden.

Derfor har flere steder også meldt sig som pakkeuddelere.

- Vi servicerer kunderne væsentlig bedre end før, foklarer Ebi Frederiksen, der er brugsuddeler hos brugsen i Harndrup.

Siden sommmeren 2019 har kunder hentet Postnord-pakker hos Ebi Frederiksen i Harndrup. Foto: Alex Syrik

Han er sammen med 41 andre steder på Fyn kommet til som pakkeuddeler i løbet af 2019.

- Det er ikke nogen god forretning, men der skal gerne falde lidt af en gang imellem, forklarer købmanden.

Foruden Postnord modtager brugsen i Harndrup også pakker fra Bring, GLS og DAO.

Efter små to timer kan Kurt Hansen vende tilbage pakkeboksen. Denne gang for at hente pakker i stedet.