Kvinde fanget i hvidvask under middag: Pludselig stod der en masse penge fra en fremmed på kontoen

Dagen før sin 39-års fødselsdag blev en kvinde fra Middelfart fredag ved retten i Odense idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for hvidvask af kriminelle penge.

Og hun er langt fra den eneste, der straffes for at have været lidt for hjælpsom med at gøre kriminelle penge hvide.

Sidste år blev 381 fynboer sigtet for at have bidraget til hvidvask - en stigning på 54 procent i forhold til året i forvejen, og en stigning på hele 359 procent siden 2020.

En lørdag aften - i det hun troede var godt selskab - lånte den 38-årige middelfartgenser en af selskabsgæsterne fra lokalområdet 1.000 kroner.

Turde ikke gå til politiet

Den efterfølgende uge stod der pludselig 49.000 kroner på hendes konto i Nordfyns Bank. Afsenderen var en navngiven mand fra Næstved.

Ifølge kvinden blev hun under trusler mod hende selv og familien bedt om at sende en del af pengene videre til den lokale mands spillekonti på nettet og hæve 10.000 kroner fra en hæveautomat, som den lokale mand skulle have i hånden.

- Jeg vidste godt, at det ikke var hans penge, men jeg turde ikke gå til politiet, fortalte den dengang 38-årige kvinde i retten.

De 49.000 kroner stammede fra et netbankssvindel-nummer på Sjælland, hvor en kriminel havde franarret et offer 300.000 kroner ved at udgive sig for at være en hjælpsom politimand fra politiet i Roskilde.

Ifølge vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein, leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Fyns Politi, er sagen langt fra enestående.

Nyttige muldyr

Mange af hvidvasksagerne er nemlig såkaldt muldyrs-sager, hvor den, der hjælper den kriminelle, enten har været naiv, får del i udbyttet eller ikke anser medhjælpen for at være så alvorlig.

Men det sidste er en fejlopfattelse. For medhjælp til hvidvask straffes forholdsvis hårdt af domstolene.

- Vi ser et stigende antal henvendelser, som vi får via bankerne om kriminelle, der vil have vasket penge hvide. Det kan være en kriminel, der udgiver sig for at være en flink bankmand, der vil hjælpe en ældre med at sikre pengene og opgiver nummeret på en ny konto, som pengene bør overføres til, siger Michael Lichtenstein.

- Det kan ikke være den kriminelles egen konto, for så kan politiet lokalisere pengene. Derfor har de brug for et muldyr, der kan hæve pengene på deres konto og give dem tilbage til bagmanden. Vi ser også unge i nattelivet, der lader sig overtale til at få penge overført til deres MobilePay-konto, hvorefter de hæver beløbet i kontanter og giver pengene tilbage til den kriminelle, siger han.

Nogle gange gør de det udelukkende for at være flinke, andre gange får de penge for det.

Det er dog ikke kun de såkaldte muldyrs-sager, der har fået antallet af sigtelser til at stige.

Afdelingen har også større sager, ofte i samarbejde med andre politikredse, hvor kriminaliteten er langt mere organiseret og også indeholder andre kriminelle forhold end hvidvask.