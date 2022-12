Kvinde i sag om websvindel: Nægter sig skyldig i bedrageri

En 42-årig kvinde er tiltalt for omfattende web-svindel. Fredag begyndte retssagen ved Retten i Odense.

Mens kunderne troede, at de havde gjort en god tøj- eller skohandel på websiderne nordicwomen.dk, myranda.dk, silene.dk, georgina.dk, webraketten.dk og trindo.dk, betalte de imidlertid for en vare, som aldrig dukkede op.

Derfor er kvinden tiltalt for bedrageri sammen med yderligere en 40-årig kvinde og to mænd på henholdsvis 45 og 48, som ifølge anklagemyndigheden agerede stråmænd i selskaberne, selv om det var den 42-årige fynske kvinde, der stod for internetforretningerne.

Hun er tidligere idømt en betinget dom for lignende svindel i internetbutikkerne Banananaz og QueensShop, hvor hendes mandlige partner blev idømt en ubetinget fængselsstraf.

Ikke med vilje

Hendes partner var oprindelig medtiltalt i forholdene fredag, man blev allerede i sidste uge idømt ni måneders fængsel for sin andel. Han blev dømt i en tilståelsessag.