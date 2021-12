Kvinde idømt fængsel for at skjule sig med søn i Kroatien

En 39-årig kvinde skal otte måneder i fængsel for at have skjult sin seksårige søn for myndighederne i mere end et halvt år.

Det sker, efter hun torsdag blev fundet skyldig ved Retten i Svendborg i at have ført sønnen ud af landet uden at have myndigheden over ham og for at have frihedsberøvet drengen.

Forud for morens handlinger havde en fynsk kommune tilbage i 2020 besluttet at tvangsfjerne den seksårige og anbringe ham uden for hjemmet.

Brian Dybdahl var anklager i sagen og er tilfreds med udfaldet.

- Jeg er først og fremmest rigtig glad for, at det er lykkes at få drengen hjem igen. Og at få kvinden udleveret til retsforfølgelse, siger han.

Tilbage i februar havde kvinden uovervåget samvær med sin søn, og det var her, hun valgte at stikke af i stedet for at aflevere sønnen hos mormoren, som det var aftalt.