Kvinde sigtet for at franarre ældre borgere hævekort

En kvinde er sigtet for i syv tilfælde at franarre ældre borgere deres hævekort for derefter at have hævet forsøgt at have penge på de ældre borgeres konti. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Der er foretaget hævninger på i alt 98.000 kroner. Bedrageriet er foregået i Årslev, Svendborg, Ringe, Nyborg og Middelfart i november måned 2023.

Fyns Politi takker for de mange henvendelser, der er kommet fra offentligheden. Den 16. januar 2024 efterlyste Fyns Politi tre ukendte gerningspersoner, der foretog hævninger i pengeautomater.