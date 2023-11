Kvinde sigtet for besiddelse af flere kilo amfetamin

En kvinde på Fyn er blevet anholdt i en sag om en større mængde amfetamin, oplyser Fyns Politi.

Søndag skal en dommer afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle kvinden, der er 48 år.

Anholdelsen er sket i Odense-området, hvor politiet fandt 2,6 kilo amfetamin, oplyser Peter Vestergaard, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Sagens nærmere omstændigheder ønsker politiet ikke at oplyse forud for grundlovsforhøret, som vil finde sted i Retten i Svendborg.

Ved aktionen lørdag har politiet desuden anholdt en mand på 52 år. Han sigtes for en mindre mængde amfetamin og for at ligge inde med falske euro-sedler. Vagtchefen kan ikke oplyse beløbet af euro-sedler.

Hvordan de to anholdte forholder sig til sigtelserne, er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

På papiret er sagen om amfetamin temmelig alvorlig, hvis man ser på retspraksis.

Såfremt kvinden senere tiltales af anklagemyndigheden, og hvis retten finder hende skyldig, risikerer hun en straf på fængsel i flere år.