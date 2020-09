Alvorligt uheld: Kvindelig cyklist påkørt af lastbil

Onsdag middag er en ældre kvindelig cyklist blevet påkørt af en lastbil i krydset Munkerisvej og Blangstedgårdsvej i Odense.

Ifølge vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard er kvindens tilstand alvorlig.

- Vi er tilstede derude nu og dirigerer trafikken. Det er desværre en alvorlig ulykke, siger han.

Kvinden er blevet kørt til behandling på OUH.

Politiet fik anmeldelsen om uheldet klokken 12.18, og man er nu ved at klarlægge, hvad der er sket. En bilinspektør er ifølge vagtchefen på vej til stedet for at undersøge uheldet nærmere. Politiet vil være til stede i et antal timer endnu og opfordrer trafikanter til at finde andre veje.

Chaufføren er ifølge politiet uskadt, men der er sendt en sygeplejerske afsted for at yde psykisk førstehjælp.

Henrik Krøjgaard fortæller, at der sandsynligvis er tale om en højresvingsulykke.