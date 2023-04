Kvindelige toppolitikere fra Fyn står frem og fortæller om seksuel chikane

Der er brug for ændringer.

Det mener Trine Bramsen (S). Hun er utilfreds med resultaterne af en ny rapport, der viser, at mere end hver fjerde kvindelige folketingskandidat under 40 år blev udsat for seksuel chikane i den seneste valgkamp.

- Vi må ikke tolerere den her undertone af seksuel chikane, for det kan jo ikke på nogen måde retfærdiggøres, uanset hvad dem, der stiller sig ud på rampen, måtte mene eller sige eller gøre, så kan det jo aldrig retfærdiggøres, at man bruger seksuel chikane til at nedgøre personerne, siger Trine Bramsen.

Rapporten, der er lavet af Institut for Menneskerettigheder, viser, at det både er kvindelige og mandlige politikere, der udsættes for hadefuld retorik.

Zoomer man til gengæld ind på specifikke oplevelser, er det i højere grad kvinder, der bliver udsat for seksuel chikane og uønskede henvendelser.

Det bekymrer Trine Bramsen, at der er stor forskel på tonen, der bruges om de to køn.

- Kvinder får en helt anden behandling end mænd, og det kan jo betyde, at der er kvinder, der afholder sig fra at stille op, og det er jo ikke godt for vores demokrati og for vores samfund som helhed, siger Trine Bramsen.

Raget bagpå

Under valgkampen i 2022 oplevede 28 procent af de kvindelige folketingskandidater at blive udsat for seksuel chikane.

Det bekymrer Anne Skau Styrishave (R), der netop er valgt som fynsk folketingskandidat for Radikale Venstre ved næste folketingsvalg.

- Det er et meget højt tal. Det er et demokratisk problem, for jeg er bange for, at der er kvinder, som ikke stiller op i politik, fordi de har de her oplevelser, siger hun.

- Hvis mennesker med talent og noget på hjerte afholder sig fra at være i den offentlige debat, er det et problem, forklarer hun.

I øjeblikket sidder Anne Skau Styrishave i regionsrådet og i byrådet i Odense. Her blev hun valgt ind ved kommunalvalget i 2021, og i forbindelse med sin valgkamp oplevede hun selv seksuel chikane.

- Jeg blev raget bagpå af folk, der gik forbi. Det er sket et par gange i den seneste valgkamp, jeg var i, fortæller Anne Skau Styrishave.

Uønsket opmærksomhed hele tiden

Trine Bramsen og Anne Skau Styrishave er ikke de eneste fynske folketingsmedlemmer, der er bekymret over den nye rapport.

- Når man er kvindelig politiker, er det noget, man oplever rigtig meget. Hver eneste uge oplever jeg i indbakken den ene eller anden type henvendelse med uønskede opmærksomhed på det her område, siger Mai Mercado (K).

Der er dog også kvindelige politikere, der ikke oplever seksuel chikane.

- Jeg har intet oplevet, og jeg tror, jeg er en af de få, siger Rosa Eriksen (M), der dog ikke lægger skjul på, at seksuel chikane er et stort problem.

- Det er en trussel mod vores folkestyre. Det er fuldstændig vanvittigt, tilføjer Rosa Eriksen.