Kvinder i undertal: - Det er det ”nemmeste overhovedet” at blive politiker, siger Mai Mercado

Skrønerne skal dø

Da Mai Mercado som 19-årig gymnasieelev skulkede fra sidste time på Katedralen i Odense, blev hun anråbt af en hjemløs mand. Hans navn var Allan, og han skulle vise sig at få stor betydning for den unge kvindes videre liv.

Mercado havde på daværende tidspunkt ikke været engageret i nogen form for politik.

Hun havde ”haft en fest” gennem hele gymnasiet, som primært havde kredset om socialt samvær og fredagscaféer. Men efter mødet med den hjemløse odenseaner gik hun direkte hjem og meldte sig ind i Det Konservative Folkeparti.

Nu håber hun at kunne være med til at slå nogle af de sejlivede myter ihjel. For nej, du behøver ikke at have været den klogeste i skolen. Og nej, du behøver ikke at have været medlem af et ungdomsparti, siden du tænkte din egen selvstændige tanke, lyder det:

- Jeg siger altid til de unge mennesker, jeg møder, at når jeg kunne blive politiker, så kan alle.

Provokeret af kommentar

På Fyn har debatten om den politiske kønsfordeling flere gange været oppe at vende det seneste år. Senest da et billede af ni af de i alt ti mandlige borgmestre blev delt på sociale medier med kommentarer som: ”megapinligt”, ”sørgeligt” og ”har I sendt kvinder ud at vaske op?”.

Inden da kom den nu tidligere lokalformand for Socialdemokratiet i Kerteminde i vælten for en udtalelse om, at kvinder var ”gode nok” at have siddende i de ”bløde udvalg”.