Kvinder i undertal: Fyn har færre kvindelige kandidater end gennemsnittet

Billedet fik flere fynboer til tasterne, hvor der både blev skrevet "megapinligt!", "sørgeligt" og "har I sendt kvinderne ud at vaske op?".

Men at der kun er mandlige borgmestre på Fyn, er ikke borgmestrenes fejl, mener professor ved Roskilde Universitet Drude Dahlerup, som i flere år har forsket i netop kvinder og politik.

- Det er jo partierne, der skal have en ambition og en bevidst politik om, at man vil gøre noget for det. Ligestilling kommer ikke af sig selv, siger hun til TV 2 Fyn.

Hvad skal der til?

Hos Institut for Menneskerettigheder mener de, at partierne de fire kommende år bør gøre en aktiv indsats for at komme skævheden i køn til livs.

Konkret anbefaler Morten Emmerik Wøldike, at hver enkelt parti overvejer at anvende redskaber som for eksempel konkrete måltal eller såkaldte fletteregler, så der skiftevis står en kvinde og en mand på stemmesedlen.

- Vi ser et stærkt fokus på kønsligestilling i disse år, som ikke ser ud til at slå igennem i kønsfordelingen blandt spidskandidater. Partierne er ikke i mål, siger Morten Emmerik Wøldike.