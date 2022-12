Kyivs borgmester takker Odense: Ni generatorer ankommer til trængte Kyiv

Ni kraftfulde generatorer er ankommet til Kyiv torsdag.

Som følge af Rotary, Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyns indsamling "Kyiv Fryser", kunne Kyivs borgmester Vitaliy Klitschko torsdag modtage de ni indsamlede generatorer.

- 9 kraftige generatorer ankom fra Odense, en venskabsby til Kyiv. Befolkningen i Kyiv er indbyggerne i Odense taknemmelige for deres støtte og vigtige hjælp, siger Vitaliy Klitschko.

Håbet er, at generatorerne skal holde mellem 25.000 og 50.000 ukrainere varme i de kommende vintermåneder i Kyiv.

Indsat ved ensomme ældre

Kyivs borgmester meddelte, at én af generatorne allerede er ved at blive installeret.

Den danske generator skal hjælpe de ensomme, ældre ukrainere igennem den iskolde vinter, som de ser ind i.

- Jeg takker også Kongeriget Danmarks ambassade, repræsentanterne for Odense City Rotary Club og Rotary Club of Kiev. Takket være dem er denne store hjælp med ni generatorer allerede ankommet til vores by, siger den tidligere bokser og nuværende borgmester, Vitaliy Klitschko.

Varme under strømafbrydelse

De resterende otte generatorer fra Odense skal installeres, så ukrainerne kan holde varmen under de uundgåelige strømafbrydelser, som byen bliver ramt af.

- Det er en stor ære at modtage en donation fra Odense. Donationen er et tydeligt bevis på at de danske borgere er beslutsomme i deres opbakning og støtte til Ukraine , siger Tetyana, der er kasserer i Rotary Club Kyiv.

- De frivillige gør et fantastisk job for at få Ukraine til at fungere under ekstremt vanskelige forhold. Vi føler denne ånd overalt i Kyiv og denne jul vil blive den mest meningsfulde i mit liv, siger hun.

TV 2 Fyn har valgt ikke at bringe Tetyanas efternavn af hensyn til hendes sikkerhed i landet.

Rotary Odense har fortalt, at det ultimative mål er at holde 200.000 ukrainere varme over vinteren.