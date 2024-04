Kystsikringer trækker i langdrag

I de seneste fem år har 28 kystkommuner bremset kystbeskyttelsesprojekter på grund af økonomi, lovgivning og borgermodstand.

Det viser en rundspørge af magasinet Momentum, der udgives af Kommunernes Landsforening (KL).

Her har 55 ud af 77 kystkommuner svaret.

Rundspørgen fra Momentum har til formål at tegne et billede af, hvilke udfordringer kommunerne står over for i kystbeskyttelsesprojekter.

I Seden Strandby i Odense Kommune har lovgivning om naturbeskyttelse sænket tempoet på arbejdet med et dige vest og nord om den lille bydel.

Området er en del af Natura 2000. Det er en kortlægning af en række beskyttede områder i EU, som skal sikre beskyttelse af nuværende og potentiel natur.

Kystbeskyttelsesprojektet lægger blandt andet op til, at flere af huse tættest på kysten skal have et dige igennem haven for at beskytte mod stormflod.

- Det skal gøres ordentligt, og vi skal passe på naturen. Det tager derfor længere tid og kræver, at vi arbejder på en anden måde, end vi vil have gjort, hvis kravene ikke var der, siger Michelle Moustgaard Birch.