Låsesystem pensioneres - se om du skal skifte låsen

Ved udgangen af november går den runde Ruko-nøgle ”på pension”, som firmaet bag selv kalder det.

Det skriver TV 2.

Herefter kan man ikke længere få serviceret eller vedligeholdt sin runde nøgle og dertilhørende cylinder.

Ifølge Peter Allan Christensen, som er låsesmed hos KN Låseteknik, er den næsten ikoniske nøgle ikke lige så god som de andre nøgler på markedet, og den er nemmere at manipulere.

Derfor mener han, at dette kan være anledning til løbende at få skiftet sine låsesystemer derhjemme.

- Jeg synes, at man skal begynde at gøre noget, og udfasningen er en god lejlighed til at få skiftet et gammelt låsesystem, som alligevel er slidt og trænger til fornyelse, lyder det fra Peter Allan Christensen.