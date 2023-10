"Lad sælerne være i fred i efterårsferien."

Sådan lyder det fra Dyrenes Beskyttelse.

Antallet af opkald til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 stiger altid markant i ferierne. Specielt sæler som opholder sig alene på stranden, giver anledning til mange opkald, men sælerne er sjældent i nød, bare fordi de ligger alene.

- Det er tydeligt at mærke på telefonerne, når skolerne har ferie. Folk har tid til at gå en tur på stranden, og her spotter de ofte sæler. Når sælerne ligger helt alene midt på stranden tror mange, at de er i nød, da mange opfatter dem som sociale dyr, der lever i flok. Sælerne er dog ikke i nød, bare fordi de ligger alene, forklarer projektleder Peter Gravlund Nielsen fra Dyrenes Beskyttelse. Han fortsætter:

- Hvis man ser en sæl, er det vigtigste at holde god afstand. Sæler er vilde dyr, der finder det truende, hvis et menneske nærmer sig.

Ofte er sælerne slet ikke i nød, når de ligger alene, forklarer Peter Gravlund Nielsen.

- Når sælerne har brug for at hvile sig, kommer de op og lægger sig på stranden, på havnen eller på nogle sten. Sæler opholder sig ikke i havet hele tiden.