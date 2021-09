Lad vandet løbe: Fyn hårdt ramt af legionella-bakterie

Lad vandet løbe

Der er mange sygemeldinger for tiden, men Søren Uldum afviser, at det har noget at gøre med legionella-bakterien.

- Selvom der er en høj incidens på Fyn, så er det en relativt sjælden sygdom.

Alligevel anbefaler han, at man tager sine forholdsregler for at undgå at blive smittet.