Læge giver svar: Sådan forhindrer du bedst smittespredning i næste fase

Der har været stille i de fynske byer, siden store dele af det danske samfund blev lukket ned den 11. marts for at forhindre smittespredning med coronavirus.

Midt i april slog skoler og dagtilbud dørene op for de mindste børn, og fra næste uge kan der så blive åbnet en god del mere af samfundet. Det gælder blandt andet butikker og storcentre og udendørs idræts- og foreningsliv og professionel sport.

Du kan roligt benytte toilettet på caféer og restauranter, hvis du husker at vaske hænder bagefter. Og det skal man i det hele taget, corona eller ej. Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi.

Den 18. maj åbnes der så for caféer, restauranter og værtshuse, biblioteker, de store skoleklasser, eksamener og undervisning, efterskoler og kirker og trossamfund igen. Få overblikket her.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udtaler, at de steder, der nu åbner, vil gøre det ’under nærmere retningslinjer’. Præcis, hvilke krav der vil være, er endnu uvist.

Derfor har vi spurgt pensioneret læge og professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos, hvordan du bør agere den nye hverdag for stadig at forhindre smittespredning.

Kan du for eksempel give præsten hånden i kirken, skal du spritte biblioteksbøgerne af, og er det okay at benytte sig af toilettet på caféerne? Bliv klogere her.

1. Hvordan undgår jeg at blive smittet, når jeg tager i storcentrene?

Mandag den 11. maj er det igen muligt at svinge forbi et af Fyns storcentre. Detailhandlen kan genåbne under de retningslinjer, som er aftalt i sektorpartnerskabet, står der i aftalen for genåbningen.

Indret dig så vidt muligt på at gå i centrene uden for myldretiden, så du reducerer risikoen for smittespreding. Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi.

Men ifølge Hans Jørn Kolmos bør du være opmærksom på antallet af mennesker, når du igen besøger de storcentrene. Der er nemlig stor smitterisiko, når så mange mennesker er samlet.

- Indret dig så vidt muligt på at gå i centrene uden for myldretiden, så du reducerer risikoen for smittespreding. Og sørg for at overholde sundhedsmyndighedernes afstandskrav, siger han.

Som med supermarkederne er det derfor en god idé at tage afsted i ydertimerne.

2. Må vi mødes 10 personer og se en superliga-kamp hjemme, eller er det dumt?

Også professionel idræt og udendørs idræts- og foreningsliv kan starte op igen med den nye aftale om genåbning. Men i første omgang bliver uden tilskuere.

Og spørger man professor Hans Jørn Kolmos kan du og vennerne godt mødes til en superligakamp derhjemme, hvis I blot holder afstand og husker at vaske og spritte hænder.

- Prøv så vidt muligt at mødes med de samme venner, og behøver I absolut at være 10? Det kunne jo også være fem og fem, og så kan man eventuelt udveksle kommentarer over zoom, foreslår han.

3. Må jeg spille udendørs fodbold med otte venner, selvom vi kommer tættere end to meter til hinanden?

Ved udendørs idræts- og foreningsliv gælder forsamlingsforbuddet. Derfor er det stadig ikke muligt at være flere end 10 personer samlet.

SUNDHEDSSTYRELSE:FEM RÅD Her er fem anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen for at beskytte sig selv og andre mod smitte: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn Kilde: Sundhedsstyrelsen Se mere

Men der bør som udgangspunkt ikke være problemer i at mødes med et par venner til en gang fodbold, så længe I altså ikke mødes flere end 10 personer.

- Ja, det synes jeg er okay, ellers er det jo ikke rigtig fodbold. Spil så vidt muligt med de samme otte, så I udgør en fast gruppe der mødes, og husk at vaske og spritte hænder bagefter, siger han.

4. Kan jeg benytte caféernes toiletter?

Den 18. maj åbner de fynske caféer, restauranter og værtshuse også igen.

Men hvordan skal du mon forholde dig til smitterisikoen på toilettene? Skal du virkelig tisse af hjemmefra, eller er det ok at benytte sig af caféernes toilletter?

- Du kan roligt benytte toilettet, hvis du husker at vaske hænder bagefter. Og det skal man i det hele taget, corona eller ej, siger Hans Jørn Kolmos.

5. Skal jeg spritte biblioteksbøgerne af, når jeg låner dem?

Den 18. maj åbner bibliotekerne for udlån og aflevering af bøger. Men før du begynder at spritte bøgerne af, skal du tænke dig om en ekstra gang. Bøger udgør nemlig ingen nævneværdig smitterisko.

- Du skal for gyds skyld ikke spritte bøgerne, for det ødelægger dem bare. Spørg eventuelt bibliotekaren om hjælp, siger professoren.

I stedet opfordrer han til at vaske hænderne, efter du har læst i bogen.

6. Må jeg give mine venner et kram, når vi endelig ses igen?

Både eleverne i de store skoleklasser og på efterskolen kan se frem til at komme tilbage til skolerne den 18. maj. Her vil skoler og myndigheder opstille regler for samvær, som du skal rette dig efter.

Men et gensynskram bør være i orden, mener Hans Jørn Kolmos.

- Det synes jeg faktisk er okay, hvis bare det ikke bliver en daglig vane som tidligere, siger han.

7. Må jeg give præsten hånden, når vi går ud af kirken?

Også kirker og trossamfund må efter genåbningsplanen byde inden for i de religiøse rum den 18. maj. Og Hans Jørn Kolmos er da også sikker på, at blandt andre præsten har tænkt genåbningen igennem.

Håndtrykket bagefter er jo ikke strengt nødvendigt, og det er i det hele taget nok noget, hvor vi kommer til at ændre vaner lidt Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi

- Håndtrykket bagefter er jo ikke strengt nødvendigt, og det er i det hele taget nok noget, hvor vi kommer til at ændre vaner lidt. Husk at spritte hænder bagefter, hvis du giver eller modtager håndtryk, siger han.

Foruden fase to er politikerne også blevet enige om de næste to fase af genåbningen. Fredag morgen præsenterede regeringen tredje fase, som træder i kraft fra 8. juni, hvis smitteforholdende tillader det.

Forsamlingsforbuddet vil i fase tre blive hævet til 30-50 personer, og der vil komme en udmelding angående bryllupper, konfirmationer og andre større begivenheder.

