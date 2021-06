Læge idømt stor bøde for at smide lægejournaler i papircontainer

I retten forklarede kvinden, at hun synes, det var ubehageligt, at papirerne lå til offentligt skue, og hun kontaktede derfor politiet.

Stort fokus på datasikkerhed

Efterfølgende blev papirerne sikret, og lægen blev sigtet for at overtræde journalføringsbekendtgørelsen, som tilsiger hvordan læger skal håndtere de oplysninger, der står i patientjournaler.

Derudover blev han sigtet for at overtræde databeskyttelsesforordningen.

Dommen blev afsagt 14. juni, og anklagemyndigheden har efterfølgende drøftet, om den skulle ankes, fordi man har stort fokus på, at de straffe, der bliver afsagt i sager om databeskyttelse, er hårde nok.

- Vi har haft den forbi statsadvokaten for at drøfte, om den skulle ankes. Det gør vi, fordi der er stort fokus på det her område, og så vil man sikre, at straffen er høj nok. Det var den, fordi den er på linje med det datatilsynet anbefaler, siger Maria Fanø-Fredeløkke.

Sket ved en fejl

Lægen forklarede i retten, at journalerne var endt på genbrugsstationen ved en fejl, som bundede i, at de var blevet blandet sammen med nogle af hans personlige papirer.

Derfor vidste han ikke, at der var personfølsomme oplysninger blandt de papirer, som blev smidt ud.

At det er uforsætligt spiller ind i størrelsen på den bøde, som lægen nu står over for at skulle betale, forklarer sagens anklager.

- Det, vi har lagt til grund, er, at det ikke gjort med vilje. Det er en fejl, siger Maria Fanø-Fredeløkke.