Læge revser Joachim B. Olsen efter vild påstand: - Det er super mandigt

Og det har fået den fynske læge Morten Svenning Nielsen op af stolen. Han håber på, at debatredaktøren ikke mener, hvad han faktisk skriver.

- Det er jo forfejlet humor. Hovedtraumer kan både være alvorlige, langvarige, og så koster det sundhedssystemet dyrt. Så ikke at omfavne det sikkerhedsmiddel, som vi ved virker godt - det er jo helt tåbeligt, fortæller han til TV 2 Fyn.

Han understreger, at cykeluheld sjældent er selvforskyldte.

- Uheld er sjældent cyklistens skyld alene. Ofte er det et sammensurium af ting, der gør, at nogle støder sammen.

Derfor mener lægen altså ikke, at man sender et signal om at være bange for at falde, hvis man er mand og bruger cykelhjelm.

- Jeg er - som alle andre mænd - også overbevist om, at jeg er den bedste i trafikken. Men jeg er jo ikke herre over, hvis der kommer nogen og kører mig ned.

Tværtimod synes han, at man sender et signal om, at man tager ansvar for sig selv og sine nærmeste.

Det viser statistikken

For bruger du hjelmen, så er dine chancer for at undgå hovedskader ret gode.

Der er nemlig omtrent halvt så mange hovedskader blandt alvorligt tilskadekomne cyklister, der bruger hjelm, end blandt dem, som ikke bruger hjelm, viser tal fra Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik.

Det samme bakker Ulykkes Analyse Gruppen fra OUH op om.

- En nylig norsk gennemgang af 84 videnskabelige studier af skader efter ulykker med cyklister konkluderer, at cykelhjelme sænker risikoen til det halve for både hovedskader og for at dø i ulykken, skriver overlæge Jens Lauritsen i en mail.

Mandighed og æstetik

Men selvom al forskning tyder på, at hjelmen virker, så kan Joachim B. Olsens opslag alligevel godt tale ind i et - måske ret alment - argument for ikke at bruge hjelmen.

Nemlig at man ikke synes, at det ser pænt ud. Eller sågar 'mandigt.'