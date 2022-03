Læge vil have flere fynske akuthjælpere: - Nogle steder er de fem minutter hurtigere end ambulancen

- Vi vil gerne støtte op om det i de områder med lang responstid, for det skaber tryghed, og akuthjælperne kan rigtig mange ting. De er godt uddannede.



- Men det er vigtigt at slå fast, at det er et supplement. De må aldrig nogensinde erstatte vores beredskaber, siger Bente Gertz.

Flere ambulancer eller flere akuthjælpere

For læge og forsker Laura Sarkisian Jangaard er der to muligheder for de egne, hvor responstiden for ambulancerne er lang.

- Man kan indsætte mange flere ambulancer på flere stationer. Det vil give en kortere responstid, men det bliver astronomisk dyrt og kræver flere reddere, som der heller ikke er lige nu.

- Eller man kan skrue på frivilligheden, som vi har meget af i Danmark, optimalt ved at tage flere akuthjælpere i brug, siger Laura Sarkisian Jangaard.

Står det til hende, er valget helt oplagt.