Læger i opråb: Bliv coronatestet ved feber og hoste

Han er også formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

- Én ting er, at man ikke skal rende rundt og smitte med covid ude i samfundet.

- Men hvis man på et tidspunkt tænker, at man skal undersøges, så kan man være på forkant ved at have sørget for en covid-test inden, i stedet for at man skal opleve, at lægen ordinerer en covid-test. Så kan der være et døgns forsinkelse, inden man kan blive set hos lægen, forklarer han.

Få kan smitte mange

Over for TV 2 understreger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, vigtigheden af forsat at blive testet.

- Folk tænker jo, når de er vaccineret, at så er det ikke corona, de har.

- Men det er meget vigtigt for os at slå fast, at man skal testes, og gerne tidligt i forløbet, hvis man får feber, forkølelse, ondt i halsen eller hoste. Fordi på den måde kan vi finde de få, der kan smitte de mange, siger Anders Beich til TV 2.