Lærere får bøder: Elever var tæt på at blive ramt af tog

En elev var tæt på at blive ramt af et tog, da to 8. klasser fra Skårup Skole sidste år krydsede skinnerne ved Kirkeby-skoven ved Svendborg.

Det er en overtrædelse af jernbaneloven, og deres to lærere blev torsdag hver idømt en bøde på 5.000 kroner ved Retten i Odense. Det oplyser anklager ved Fyns Politi Kirsten Flummer til TV 2/Fyn.

- De får bøden for at opholde sig på baneterrænet, men jeg mener, det har været en skærpende omstændighed, at de havde ansvaret for andres børn, siger hun.

Han kunne kun hive i hornet, for hans bremselængde ville være 400 meter Kirsten Flummer, anklager, Fyns Politi

Kunne ikke nå at bremse

Der var tale om i alt 33 elever, der - ledsaget af to lærere i naturfaglige fag - var på udflugt 23. maj. På vejen endte de dog på en spærret vej, og hvis de skulle finde en anden vej rundt, var det blevet en længere tur, fortalte lærerne i retten ifølge anklageren.

Derfor valgte de at skyde genvej over togskinnerne på Svendborgbanen, hvor de kunne se, at der i forvejen var trampet en sti. Men da eleverne var på vej over, kom der et tog.

- Lokoføreren forklarede, at han kom kørende med 120 i timen rundt i en kurve og havde maks 150 meters fri udsigt til det sted, de var i færd med at krydse. Han kunne kun hive i hornet, for hans bremselængde ville være 400 meter, fortæller Kirsten Flummer.

Han ringede med det samme ind og indberettede episoden som en såkaldt "nær ved-hændelse" til alarmcentralen i Fredericia, som anmeldte det til politiet.

- Lokoføreren var meget overrumplet over den store flok børn og havde anmeldt det med det samme og ikke ventet til endestationen, siger anklageren.

Fik psykologhjælp med det samme

Det er også anklagerens indtryk, at lærerne ikke havde gennemtænkt situationen og ligeledes var blevet meget skræmte.

De havde efter episoden kontaktet skolelederen på Skårup Skole, der havde kontaktet forældre og DSB samt arrangereret psykologhjælp.