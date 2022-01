Lærerforeninger i opråb: Vi spiller hasard med de ansattes helbred

Og det bekymrer formanden, der mener man spiller hasard med de ansatte.

- Vi kender ikke senfølgerne. Jeg synes, at lærerne har trukket et stort læs og udvist samfundssind, og lige nu sender man dem ind i en kæmpe smittekilde, uddyber hun.

- Lærernes sundhed kommer i anden række

Det er ikke kun hos Odenses lærerforening, at de er bekymrede for lærernes sundhed. Også i Assens giver den stigende smitte blandt lærerne grund til bekymring.

- Med det forhøjede fravær blandt lærerne er vi nødt til for at få det til at hænge sammen ved at sende lærerne rundt til forskellige opgaver, og derfor bliver de også endnu mere udsat for smitten, forklarer John Rasmussen, der formand for Vestfyns lærerkreds.

Han mener, at lærernes sundhedssikkerhed kommer i anden række, og derfor er flere ansatte på skolerne også bekymrede for deres egen sundhed.