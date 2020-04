Lærerstuderende i tvivl: Hvad bliver der af min skolepraktik?

22-årige Emil Andersen fra Odense havde set frem til det. Praktik ude i virkeligheden på en skole i forbindelse med sin uddannelse til lærer.

Han startede på studiet i februar og skulle i april have været i sit første praktikforløb på fire uger på Aarupskolen i en 5. klasse og i en 8. klasse.

Men samtidig med, at Mette Frederiksen den 11. marts bad skolerne sende deres elever hjem, slukke lyset og sætte stolene op på bordet, blev Emil Andersens første praktikforløb aflyst.

- Jeg er ærgerlig, fordi det virkelig er noget, man ser frem til som studerende, det med at prøve kræfter med ens fremtidige profession, siger Emil Andersen, der nu står tilbage og ikke ved, om han får erstattet sin praktik.

- Det er en mulighed for at afprøve, det man har lært i undervisningen, og så finder man ud af, gennem det praktiske arbejde, om det er noget, man kan se sig selv lave i fremtiden.

Sparsomt med informationer

Og Emil Andersen er ikke den eneste, der er i tvivl om, hvorvidt praktikken erstattes på et andet tidspunkt. I hans fagforening, Lærerstuderendes Landskreds, har de også efterlyst svar fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole på Fyn.

- Der er en bekymring blandt medlemmerne, at deres praktik er aflyst, og at de ikke har fået svar endnu. Vores holdning er klar, og vi prøver at få dem til at erstatte praktikken, når corona er ovre, siger Rasmus Holme Nielsen, der er formand i fagforeningen.

- Det er fint, at praktikken er suspenderet, fordi der ikke er meget læring at hente i nødpasning.

Læreruddannelsen Uddannelsen består helt overordnet af: Lærernes grundfaglighed

Undervisningsfag - de fag du senere skal undervise i

Praktik

Bachelorprojekt Der er tre praktikperioder i løbet af uddannelsen, hvor man bl.a. får mulighed for at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb. Der er i alt 18 ugers praktik på uddannelsen. Til sammenligning har pædagogerne 14 måneders praktik. Kilde: Uddannelsesguiden. Se mere

Udannelsen på Fyn er ifølge Lærerstudernedes Landskreds den eneste læreruddannelse i landet, der har praktikforløb lige nu, men de har endnu ikke meldt noget ud om praktik.

- Der er meget sparsomme informationer, men jeg tror, det handler om, at de forventer, at skolerne åbner op efter påske, så man kan nå at afvikle praktikken inden sommerferien, siger han.

Uvished på uddannelsen

Det er dog ikke helt tilfældet, hvis man spørger UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole på Fyn. Det drejer sig om, at der skal tages en national beslutning, så der er ensartede spilleregler for alle landets studerende.

Det er særligt kritisk, at de mangler praktikdage, fordi de har så få ugers praktisk i uddannelsen. Jens Mejer, rektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

- De studerende er meget optaget af, om de mangler noget. En ordning må ikke forringe værdien af deres uddannelse på tværs af landet, og derfor skal vi ikke tage beslutningen lokalt, siger Jens Mejer, der er rektor på uddannelsen.

Han er dog helt klar over, at det er et stort problem for de studernede på læreruddannelsen at gå glip af deres praktik. Særligt fordi de i forvejen kun har 18 ugers praktik.

- Det er særligt kritisk, at de mangler praktikdage, fordi de har så få ugers praktisk i uddannelsen, så vi er meget opmærksomme på de lærerstuderende, siger han.

Klogere i næste uge

Mandag mødes en task force udvalgt af Uddannelses- og forskningsministeriet. I denne gruppe sidder både repræsentanter fra regeringen, KL og Danske Regioner, men også fra UCL.

- Vi afventer en melding fra ministeriet, fordi vi ikke kan træffe en afgørelse som skole. Men de mødes i ministeriet mandag, hvor vi forhåbentligt bliver klogere, siger Jens Mejer.

Emil Andersen fra Odense ser frem til en afklaring på sin praktik og uddannelse. Han er dog spændt på, hvad det kan få af konsekvenser for resten af hans uddannelsesforløb.

- Jeg ved ikke, om jeg frygter, at forløbet ikke bliver til noget. Jeg frygter mest de konsekvenser, det kan have for vores uddannelsesforløb over den næste tid. Alt skal jo omstruktureres, hvis vi ikke kommer afsted i praktikken, siger han.

