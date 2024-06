Landbruget ser mulighed for at kunne undgå CO2-afgift

Landmænd kan helt undgå at betale CO2-afgift, hvis de benytter "relevante klimavirkemidler" i deres bedrift.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse mandag aften, hvor den grønne trepart har præsenteret en aftale, der blandt andet omhandler en CO2-afgift på landbruget.

Landbrug & Fødevarer fremhæver, at organisationen i forhandlingerne har brugt mange kræfter på at få en model, hvor det kan lade sig gøre for landmændene at slippe helt for afgiften.

- Idéen om en afgift er ikke noget, der er groet hos os. Men det er lykkedes os - mod alle odds - at få en afgiftsmodel, hvor den landmand, der gør brug af godkendte og økonomiske bæredygtige klimaløsninger, helt kan undgå afgiften.

- Det er ubetinget det vigtigste, siger formand Søren Søndergaard i pressemeddelelsen.

Konkret er den grønne trepart blevet enige om, at landbruget fra 2030 skal betale 300 kroner per ton i CO2-afgift. Herefter stiger afgiften til 750 kroner per ton i 2035.