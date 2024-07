Landmænd i disse røde områder bør spærre øjnene op – kan få store konsekvenser

Ifølge Miljøminister Magnus Heunicke (S) er pilotprojektet med kortlægningen en helt ny og effektiv metode, som nu skal udbredes til resten af Danmark.

Den grønne trepart enige om, at regeringen senest i 2027 skal tage stilling til, hvordan der på baggrund af den nationale kortlægning skal sikres en samlet beskyttelse af de sårbare grundvandsdannende områder.



- Med Aftalen om et Grønt Danmark har vi igangsat en massiv omlægning af det danske areal, hvor 390.000 hektar landbrug bliver til natur. Drikkevandsbeskyttelse er et centralt element i adskillige dele af aftalen og med mere skov og flere beskyttede områder får vi et afgørende bidrag til at fremtidssikre drikkevandet, siger Magnus Heunicke.

Ekspropriation sidste udvej

På Fyn er det nu opgjort, at knap 18.000 hektar landbrugsjord ligger oven på områder, hvor der dannes grundvand, som skal kunne drikkes af kommende generationer.

Da man har besluttet, at der skal rejses 250.000 hektar ny skov frem mod 2045 på arealer, der i dag er landbrugsjord, betyder det, at landmænd på Fyn også skal gå af med nogle af deres jorde til fordel for eksempelvis skov.

Ifølge Venstres miljøordfører Erling Bonnesen skal dét ske via frivillige aftaler for så vidt muligt: Samtidig understreger han, at målet, om at sikre grundvandet i fremtiden, skal nås - koste, hvad det vil.

- Med afsæt i de her undersøgelser skal vi have kontakt til lodsejerne, og der skal nok drikkes en del kaffe før der er aftaler på plads. Men vi skal have en dialog, så også landmændene kan se sig selv i nogle aftaler, der holder i fremtiden, siger han.

Erling Bonnesen understreger vigtigheden af, at så mange aftaler som muligt, med de fynske landmænd, indgås ad frivillighedens vej. Men han afviser ikke, at der i sidste ende kan blive brug for det sidste stykke værktøj i værktøjskassen.

- Ekspropriation er kun, hvis det bliver absolut nødvendigt. Dialogens vej skal have førsteprioritet og jeg tror på, at vi kan lande rigtig gode aftaler. Men det er klart, at i sidste ende, skulle der være en stopklods, så må vi finde værktøjskassen frem, siger han og henviser til ekspropriation som en mulighed.

Nedstående kort er en oversigt over hvor mange kommunale, aktive vandboringer, der er gjort pesticidfund i.