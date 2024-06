Landmand dømt for grov behandling af dyr - igen

En fynsk landmand er igen blevet dømt for at behandle sine dyr uforsvarligt. Manden har overtrådt loven om dyrevelfærd, både når det gælder grise og kvæg, oplyser Fyns Politi.

Bøden til landmanden og hans to selskaber løber samlet op i 632.400 kroner, mens en vognmand er blevet idømt en bøde på 200.000 kroner. Dommen er afsagt mandag af Retten i Odense.

Såvel landmanden selv som det ene af de to selskaber er tidligere blevet dømt, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Også vognmanden har allerede domme bag sig.

Gik ud over flere dyr

Sagen angår blandt andet 33 kvæg, som en vinter med sne og frost ikke fik ly og tørt leje, ligesom de ikke havde tilstrækkelig adgang til foder og vand. Disse dyr blev ifølge rettens dom udsat for uforsvarlig behandling.

En afmagret tyr, som knapt kunne holde sit hoved hævet, og en stærkt afkræftet ko, som fik en kalv i sneen, blev udsat for groft uforsvarlig behandling, har retten ifølge anklagemyndigheden slået fast.

Samme type af lovbrud - altså ikke bare uforsvarlig, men groft uforsvarlig behandling - gik ud over fire grise, som blev transporteret til et slagteri.

14 dages smertehelvede

Her konstaterede en dyrlæge, at dyrene var i så dårlig stand, at de knapt kunne bevæge sig og aldrig burde have været udsat for transporten.

Senere undersøgelser viste, at de formentlig havde haft smerter i op til 14 dage, oplyser anklageren, Maria Fanø-Fredeløkke.

Landmanden erkendte et par mindre forhold i sagen, men nægtede sig i øvrigt skyldig. Vognmanden mødte ikke frem til sagen, oplyser hun.

Gik efter frakendelse

Som beviser indgik blandt andet flere fotos og en video optaget under et kontrolbesøg.

Under sagen har anklagemyndigheden ikke nedlagt påstand om, at landmanden skulle frakendes retten til at have med dyr at gøre.