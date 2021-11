Landsdækkende tal slår rekord: Sådan ser smitten ud i dit lokalområde

Det seneste døgn er der fundet 3.907 smittetilfælde i Danmark, hvilket er det højeste i år.



Også på Fyn har smitten godt fat, og ni ud af ti kommuner har et incidenstal på over 200. Der er dog kun en enkelt kommune, hvor smittetallene er høje nok til, at der anbefales særlige smittedæmpende tiltag.

Det er på Nordfyn, hvor der den seneste uge er fundet 116 smittetilfælde. Det er en lille forbedring i forhold til tirsdag, hvor tallet hed 119.



Set over hele øen er der den seneste uge fundet 1.756 coronatilfælde.

Incidenstal på Fyn