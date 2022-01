Landsholdet og stab reddede Christian Eriksen - nu vinder de stor Fair Play-pris

Prisen, der bærer navnet The Best Fifa Fair Play Award, blev uddelt i forbindelse med et show i schweiziske Zürich. Det bestod primært af prismodtagere og gæster, der deltog online.

Heriblandt var Christian Nørkjær, chef for herrelandsholdet, der takkede for prisen.

- Vi er glade og stolte over at have modtaget denne pris. Det var en meget vanskelig periode, hvor spillerne og staben viste, at vi har et stærkt fællesskab og nogle gode værdier.

- Alle på og uden for banen tog ansvar og med opbakning fra vores fans og hele nationen kom vi godt igennem det og turneringen, siger Christian Nørkjær ifølge dbu.dk.

Prisen har under forskellige navne eksisteret siden 1987 og er tidligere blevet vundet af blandt andet spillere, hold, fans, forbund og organisationer.

Senere på aftenen blev også både de danske og finske fans i Parken 12. juni hyldet med Fifa Fan Award. Den fik de blandt andet for deres ageren, mens Eriksen blev behandlet.

Fifa fremhævede blandt andet, at de finske og danske fans skiftevis råbte "Christian" og "Eriksen" fra tribunerne.