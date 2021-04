Landsholdsfløj sikrer GOG uafgjort i sidste sekund

Bjerringbro-Silkeborg (BSH) så ud til at have fået skovlen under GOG, da de to hold søndag aften tørnede sammen i Herre Håndbold Ligaens slutspil.

Med tre et halvt minut tilbage førte BSH 34-31, men en flot slutspurt af GOG gjorde, at det endte med et point til hver.

Landsholdsfløjen Emil Jakobsen sørgede for uafgjort, da han i sidste sekund scorede til 34-34.

Det var GOG's første pointtab i slutspillet efter to sejre i de første to kampe. Det fynske hold har dog stadig en komfortabel føring i toppen af gruppe 1.

GOG har syv point, mens BSH har fire på andenpladsen. Sønderjyske og Kolding har begge to point på tredje- og fjerdepladsen. De to bedste hold går videre til semifinalerne.

Bjerringbro-Silkeborg, der var på hjemmebane, startede godt mod GOG og var flere gange foran med fire mål midtvejs i første halvleg.

Men gæsterne hankede op i sig selv frem mod pausen og kunne gå i omklædningsrummet foran med et enkelt mål ved stillingen 17-16.

GOG så ud til at tage styringen i anden halvleg, inden BSH kom i gang igen. I slutfasen kom hjemmeholdet flere gange på plus tre mål, inden GOG aflyste sejrsfesten til allersidst.

I den anden gruppe tog Skjern sin første sejr i slutspillet tidligere søndag, da Skanderborg blev slået med 29-27.

Der resterer tre kamprunder i slutspillet.