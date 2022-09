Landsret skærper straffe i sag om svindel mod Lego

En mand fra Fyn har nu fået skærpet straf for at snyde Lego.

Vestre Landsret i Viborg har torsdag skærpet straffen over for to mænd i en sag om millionbedragerier begået mod legetøjsgiganten Lego, hvor den ene var ansat.

Da de to mænd blev dømt ved Retten i Kolding i februar sidste år, lød straffene på to år og seks måneders fængsel til den ene mand, mens den anden blev straffet med fængsel i to år og ni måneder. Men det var for lidt, vurderer Vestre Landsret.

De to mænds fusk med fakturaer er i landsretten blevet takseret til en straf på henholdsvis tre års fængsel og fængsel i tre år og tre måneder.

Den ene mand sad i en betroet lederstilling i legetøjskoncernen, hvor han i flere tilfælde oprettede og godkendte indkøbsordrer, hvorefter fakturaen blev betalt af Lego.

Den anden mand var indehaver af et fynsk el-firma, og det var ham, som fik ordrerne. Men de blev ikke udført, og de to mænd delte rovet mellem sig.

Det var de to mænd, som efter byretsdommen i fjor valgte at anke til landsretten. Kravet var frifindelse, men det endte altså i stedet med en hårdere straf.