Landsretten fastholder lange straffe for narkoforbrydelser

I sommer blev en 42-årig litauisk mand idømt 13 års fængsel og udvisning af Danmark for blandt andet at have produceret store mængder amfetamin og for at have båret våben i det offentlige rum.

Den straf var han ikke tilfreds med, og derfor ankede han dommen til landsretten. Det samme gjorde den 38-årige polske mand, der blev idømt syv års fængsel i samme sag. Den polske mand blev blandt andet dømt for salg og besiddelse af store mængder narkotika.

Onsdag faldt den endelige dom så i Østre Landsrets lokaler i Odense, og her er straffene til de to mænd blevet stadfæstet.

- Der er ikke noget, der har betydning for straffens størrelse, der har ændret sig. Der var et forhold, der omhandlede produktion af 12 kilo amfetamin. Det er blevet ændret til 11 kilo, fordi politiet har fundet murerbaljen, hvor det blev produceret, og ud fra det har man vurderet, hvor meget der har kunnet være i den, siger anklager Daniel Dokkedahl, der har ført sagen ved landsretten.

Den litauiske mand har boet i Veflinge nær Søndersø, og den polske mand har boet i Grindløse ved Bogense. Amfetaminen blev fremstillet delvist i en garage i Søndersø og på en gård i Harndrup på Nordvestfyn.

Årsagen til de lange straffe er, at det dels er meget store mængder narkotika, der er blevet produceret, og at det er foregået i Danmark.

Anklageren gik efter 14 års fængsel til den litauiske mand. Tre af dommerne i landsretten mente, det var den rette straf, mens tre andre mente, at han skulle have 13 år.

- Når der er lighed på den måde, så siger loven, at man vælger den straf, der er mest til fordel for tiltalte, forklarer Daniel Dokkedahl.

Den 38-årige polak fik stadfæstet sin dom på syv års fængsel samt udvisning.

Seks øvrige personer er blevet dømt i det samlede sagskompleks. Blandt andet for køb og salg af narko og for at stille ejendom til rådighed til at producere stofferne.