Landstræner håber på frugtbart fynsk samarbejde

Den nye landstræner for landevejscykling Michael Mørkøv håber på at kunne samarbejde med den nuværende landstræner for banecykling: fynske Casper Jørgensen.

- Jeg vil gerne, at vi får et samarbejde, hvor vi kan benytte os af de samme ryttere, og at det ikke bliver et valg, om man kører på bane- eller landevejslandshold. Vi skal bruge de bedste danske ryttere begge steder, siger Mørkøv til Ritzau.

De to landstrænere er gode venner, men trods det, ved Mørkøv, at det kommer til at kræve meget at få enderne til at mødes. Men det skal de turde.

- Det nemmeste er at have rytteren for sig selv og måske opdele træning i henholdsvis bane og landevej i nogle perioder, lyder det fra Mørkøv.