Lang ventetid på køreprøver: - Situationen er fuldstændig håbløs

Fynske køreskoleelever venter i øjeblikket længere end tilladt på at komme til køreprøve og få deres kørekort.

I sidste uge var ventetiden til en køreprøve dobbelt så lang som samme uge sidste år. Og det er blandt andet gået ud over køreskoleeleven Emilie Lajmiri, der indtil videre har ventet 19 dage.

- Os, der sidder og venter på en køreprøve, vi bliver bare mere og mere irriteret og opgiver det måske lettere og tænker på, hvornår vi får vores kørekort, siger Emilie Lajmiri, der til daglig går i gymnasiet i Odense.

Koster tid og penge

I følge det såkaldte servicekrav må ventetiden maksimalt være 14 dage fra elevens sidste køretime til selve køreprøven. Dermed har Emilie Lajmiri allerede overskredet fristen med fem dage.

- Alle mine andre venner har kørekort, og jeg går bare lidt og venter, siger hun.

- Det er træls, fordi min kørsel jo skal vedligeholdes, så det koster både penge og tid, for at jeg kan være klar til denne her køreprøve.

Og det er et generelt problem for mange af eleverne, fortæller hendes kørelærer.

- Tidligere skulle vi også vente lidt på prøverne, men ikke i så lang tid. Køreprøverne forsvinder i løbet af 10-20 sekunder, når de bliver lagt ud, siger Han Peter Conradsen, der er kørelærer hos Næsby Køreskole.

- Situationen er fuldstændig håbløs. Kørelærerne er ved at være frustrerede rundt omkring, de ved ikke, hvad de skal, og de kan ikke sove om natten, fordi de simpelthen ikke kan få prøverne.

Lover ekstra fokus

Det er Fyns Politi, der har ansvaret for at udbyde de prøver, som kørelærerne ikke mener, der er nok af.

- Vi er overbeviste om, at det skyldes den her corona-situation, hvor landet har været lukket ned, og det har givet et ekstra tryk på køreprøverne lige netop nu, siger Sten Sørensen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi.

Han lover dog, at der nu kommer et ekstra fokus på at tilbyde elever og kørelærere tider til køreprøver, så de unge kan få deres kørekort.

- Vi har fundet nogle, der er uddannet, som vi har sat over, så de kører fuldtid med køreprøver. Og så har jeg nogle rigtig gode medarbejdere, der helt frivilligt har sagt, at de gerne vil køre om lørdagen og om aftenen og tage nogle ekstra timer, siger Sten Sørensen.

Hvornår det igen kommer under servicekravet på de 14 dage, vil politiet ikke spå om. Men Emilie Lajmiri håber, at der snart er en køreprøve klar til hende.

- Jeg håber, de lægger nogle flere køreprøver op, så man ikke igen skal vente i lang tid, hvis man dumper, siger hun.