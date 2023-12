Lange køer til færger på grund af aflysninger

De mange færgeaflysninger har resulteret i, at passagerer, der skal til og fra Ærø er nødsaget til at tage tidligere færger end først planlagt.

- Vi har på grund af aflysningerne været nødt til at flytte vores rejse Ærø til nu i stedet for, at vi først skulle have været afsted i morgen, fortæller Per de Fries.

Ærø-færgens aflysninger:

- Ærøskøbing kl. 17:35 - 20:35

- Svendborg kl. 19:05 - 22:05

- Søby-Fynshav kl. 15.00 og Fynshav -Søby kl. 16.25

- Søby-Faaborg kl. 17.50

- Faaborg-Søby kl. 19.05

Også ÆrøExpressen har aflyste afgange. Det drejer sig om afgangen klokken 18.10 fra Marstal og 19.20 fra Rudkøbing. Fredag er der også aflyste afgange, det drejer sig om: 06.30, 08.50 og 11.10 fra Marstal og 07.40, 10.00 og 12.20 fra Rudkøbing grundet kraftig vind.