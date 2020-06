Lange straffe: To mænd dømt i fynsk sag om flere kilo amfetamin

En 27-årig mand er blevet idømt fire års fængsel for besiddelse og salg af 2,1 kilo amfetamin, mens en 36-årig mand er idømt fem års fængsel for besiddelse og salg af 4,1 kilo amfetamin.

At sagen udviklede sig til en sag om adskillige kilo narkotika begyndte ved at tilfælde, da en patrulje fra Fyns Politi 22. januar i år standsede en varebil med to mænd i Sdr. Broby på Midtfyn.

Læs også Se video: Her sprætter mand to bildæk op

Bilen blev standset fordi den havde tilknytning til et indbrudsforsøg, men en ransagning af varebilen afslørede cirka 400 gram amfetamin.

Den 27-årige nu dømte mand oplyste, at narkoen var hans, og han blev efterfølgende varetægtsfængslet for mistanke om handel med narkotika. Den anden mand i bilen, en 26-årig mand, blev løsladt.

Den efterfølgende efterforskning førte frem til den 36-årige. Efterforskningen af den 27-årige viste, at han havde købt minimum 2,1 kilo amfetamin af den 36-årige.

Ved en ransagning på den 36-åriges bopæl i Odense blev der fundet yderligere to kilo amfetamin.

Den 27-årige modtog dommen, mens 36-årige ankede sin dom.

Læs også Mistænkes påsat: Villa i Aarup brød i brand