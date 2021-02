Langrend på Fyn: - Det er næsten som at være på pisterne

Knirk, knirk, knirk.

Lyden af ubetrådt sne under støvlerne er en velkendt lyd hos de fleste, og normalt ville mange familier i den kommende tid drage mod henholdsvis Norge, Frankrig eller Østrig for at lege i sneen og holde skiferie.

Vi har startet glidebiksen op. Det betyder, at vi har fået fat på nogle langrendsski, og så har vi lavet nogle ruter Helle Kristine Hedekær, hotelchef på Gl. Bryderup

Det har coronapandemien sat en stopper for.

Men i år behøver køreturen slet ikke være så lang, hvis lysten til en tur ned ad løjperne skulle melde sig. Godt nok er højdedragene noget mindre, og lifte - ja, dem er der altså ingen af. Til gengæld er der høj stemning og langrendsruter til den garvede langrendsløber såvel som nybegynderen ved Gl. Brydegaard på Vestfyn.

- Vi har startet glidebiksen op. Det betyder, at vi har fået fat på nogle langrendsski, og så har vi lavet nogle ruter, fortæller hotelchef på Gl. Bryderup, Helle Kristine Hedekær.

Folk bakker op

Den såkaldte glidebiks må siges at køre som smurt. Klokken 11 fredag åbnede udlejningen, og allerede et par timer senere var størstedelen af skiene udlejet, og de mange entusiatiske langrendsløbere trak lange spor i sneen efter sig.

- Nu kommer vi jo ikke på skiferie i år, så det her er jo det nærmeste vi kommer på det, siger Karina Brydebøl der har sine to døtre med på langrendstur.

Familien Brydebøl er kørt fra Silkeborg til Vestfyn, udelukkende for at prøve langrendsløb af, og for dem er det en mere end bare okay erstatning for den skiferie de ellers skulle have været på.

- Det er ligesom, hvis man mødes på pisterne. Man snakker løs med folk og byder hinanden på kiks og chokolade og tjekker lige, om man er kørt i den rigtige retning. Det er virkelig hyggeligt, fortæller Karina Brydebøl efter en tur på langrend.

Mærkeligt men sjovt at stå på ski i Danmark

Også den yngste langrendsløber i familien Brydebøl er blevet vild med langrend. Men især én ting synes hun er ekstra sjovt.

Det er mærkeligt at tænke på, at man er i sit eget land og stå på ski, når man plejer at være i et helt andet land. Anna Brydebøl, langrendsløber

- Det er mærkeligt at tænke på, at man er i sit eget land og stå på ski, når man plejer at være i et helt andet land, siger Anna Brydebøl efter sin første langrendstur.

Og familien er alle enige om én ting.

- Vi tænkte faktisk på, allerede i morgen at komme tilbage og tage en tur, fortæller familien Brydebøl.

Udlejningen af langrendsski fortsætter lige så længe, som sneen bliver liggende, og man kan læse mere om udlejningen på Gl. Bryderups hjemmeside.

Foto: Ken Petersen