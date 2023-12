Langsomt internet og dårlig mobildækning plager virksomheder

Siden dengang har der også været flere runder med den såkaldte bredbåndspulje, som giver støtte til udrulning af hurtigt internet. Der er dog sjældent nok penge i puljerne, mener borgmesteren.



Han mener, at det er vigtigt, at alle borgere og virksomheder får mulighed for at få en hurtig forbindelse. Han nævner fjern diagnosticering fra lægen, som et eksempel på en offentlig serviceydelse, hvor det er nødvendigt, at borgeren har en hurtig internetforbindelse.

Kan prisen for at få en husstand på ikke blive for høj?

- Problemet er, at når vi forpligter borgerne til at digitalisere sig og forventer, at de er digitale, så må der også gå noget den anden vej, siger Søren Steen Andersen.

Han tilføjer, at det var noget andet, hvis den hurtige internetforbindelse kun var til fornøjelse.