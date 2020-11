Langt fra lige: - Vi er nødt til at kigge på lønnen

Fra i dag burde alle kvinder i landet stoppe med at svare på e-mails fra arbejdet, smække benene op på sofabordet og blive hjemme fra arbejde. Her kunne de blive med god samvittighed resten af året.

Når vi først har så ulige en fordeling af barsel, får vi også en meget ulige fordeling af arbejde i hjemmet Emma Holten, kønspolitisk rådgiver, Oxfam IBIS

Sådan er det bare ikke.

Kvinder får i gennemsnit 14 procent mindre i løn end mænd i Danmark. Det svarer til, at kvinder arbejder gratis fra i dag og resten af året, hvis man ser på lønforskellen mellem mænd og kvinder.

Og det rammer både den enkelte kvinde og samfundet, mener Astrid Elkjær Sørensen, der er historiker, Ph.D og forsker i moderne feminisme og ligestilling i Skandinavien.

LIVE DEBAT PÅ FACEBOOK I aften klokken 19:50 får fynboerne mulighed for at deltage i det højaktuelle emne, når TV 2 Fyn Event inviterer til livedebat om ligestilling med fokus på arbejdsmarkedet. Her har vi sammensat et debatpanel, der består af flere personer, der i de seneste mange år har været frontfigurer i den danske debat om ligestilling. Se med på TV 2 Fyns Facebookside.

- Mange social- og sundhedsmedarbejdere, pædagoger og sygeplejersker vælger lige nu at forlade faget eller gå på deltid på grund af arbejdspresset og det lave lønniveau, siger hun.

I aften er Astrid Elkjær Sørensen en del af det panel, der besvarer og debatterer om fynboernes spørgsmål om ligestilling på arbejdsmarkedet. Panelet består af:

Rikke Dal Støttrup , chefredaktør, Alt For Damerne

, chefredaktør, Alt For Damerne Emma Holten , kønspolitisk rådgiver, Oxfam Ibis

, kønspolitisk rådgiver, Oxfam Ibis Michael Thouber , direktør, Kunsthal Charlottenborg

, direktør, Kunsthal Charlottenborg Le Gammeltoft , direktør, Heartbeats

, direktør, Heartbeats Astrid Elkjær Sørensen, historiker og ph.d i køn og ligestilling

Store problemer med barsel

Danmark har et kæmpe problem i forhold til barsel.

Sådan siger Emma Holten, der er kønspolitisk rådgiver hos Oxfam IBIS. Hun påpeger, at kvinder tager 90 procent af barslen, hvilket er mere end de andre nordiske lande.

- Det betyder, at vi har et arbejdsmarked, der er indrettet efter, at der er én gruppe, som får en lang pause i et meget centralt tidspunkt i deres karriere, mens der er en anden gruppe, der ikke gør. Når vi først har så ulige en fordeling af barsel, får vi også en meget ulige fordeling af arbejde i hjemmet, siger Emma Holten.

Le Gammeltoft

Le Gammeltoft, direktør, Heartbeats Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix

- Ligestillingen mangler ikke kun på bestyrelsesgangene, men generelt i de danske virksomheder og på nogle af uddannelsesinstitutionerne. Ligestillingsdebatten har af naturlige årsager længe optaget mig, og der går sjældent lang tid imellem, at jeg af medier eller kollegaer bliver spurgt til min holdninger. ”Er du for kvoter?” Nej. ”Er det ikke bare, fordi kvinder ikke er interesserede i lederjobs og topstillinger?” Nej. ”Vi har da ligestilling i Danmark?” Nej.

Michael Thouber

Michael Thouber, Direktør, Kunsthal Charlottenborg Foto: Privat

- I mere end 20 år har vi diskuteret ligestilling i kunstverdenen, og der uddannes i dag nogenlunde lige mange mandlige og kvindelige kunstnere på kunstakademierne. Alligevel viste en statistik fra 2019, at blot 2 procent af al den kunst, der sælges på internationale kunstauktioner, er skabt af kvinder. 98 procent er skabt af mænd. Derfor har jeg foreslået, at vi indfører kønskvoter for ikke at skrive endnu en generation af kvinder ud af kunsthistorien.

Astrid Elkjær Sørensen

Astrid Elkjær Sørensen, Historiker og ph.d Foto: Privat

- Manglende ligeløn er et problem for den enkelte kvinde, da det rammer hendes økonomi og kan ses som en ringagtelse af hendes faglighed. Men herudover kan det faktum, at traditionelle kvindefag har en ringere løn end traditionelle mandefag faktisk have en negativ effekt for hele samfundet.

Emma Holten

Emma Holten, Kønspolitisk rådgiver, Oxfam Ibis Foto: Kenneth Nguyen

- De her problemer skaber et samfund, hvor rigtig mange kvinder er afhængige af deres mænd. Det gør også, at vi har et samfund, hvor der er ens mennesker i toppen. Jeg synes, at toppen af samfundet bør repræsentere, hvordan samfundet faktisk ser ud. Sådan er det desværre slet ikke. Rikke Dal Støttrup

Rikke Dal Støttrup, Chefredaktør, Alt For Damerne Foto: Privat

- Vi har på ALT for damerne netop lavet tre dogmer. Et af dem er, at vi står for en konstruktiv feminisme, hvor vi tager stilling til såvel søstersind som kvindekvoter. At vi skal fremme kvinder, der tør gå mod strømmen og sige sin mening højt. Det lyder måske generisk, men det dækker over en genopdaget bevidsthed om, at vi ikke er nået i mål i ligestillingskampen, og at vi som Danmarks mest læste kvindeblad har en pligt til at bidrage til debatten.