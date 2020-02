Langt til en ladestander: Nyt forslag om elbiler hilses velkommen på Fyn

I Bogense er der fire elbiler og én ladestation.

Det kræver, at ejerne nogle gange må koordinere, hvem der kan lade hvornår, men fungerer ellers upåklageligt. Sådan forklarer en af byens elbilejere, Mie Engelbert Jensen, der er den tilfredse indehaver af en Renault Zoe.

- Den kan jo køre 250 kilometer, så jeg kan sagtens køre frem og tilbage på arbejde, siger hun.

Læs også Klimafamilien bliver elektrisk: - Måske giver det ikke mening for os at have en elbil

Står det til Radikale Venstre og Venstre skal der være mange flere, der ligesom Mie Engelbert Jensen skifter benzin- eller dieselbilen ud med en elbil. De to partier foreslår derfor, at det skal være gratis at krydse Storebælt gratis, og at alle tankstationer skal være udstyret med ladestandere.

Det forslag hilser Mie Engelbert Jensen velkommen.

- Det er klart, at jo flere økonomiske fordele, der kan være ved det, jo flere skeptikere får man over i elbiler, siger hun.

Rekordsalg og forbehold

Sidste år blev der solgt 5.524 elbiler i Danmark, hvilket er fire gange flere end i 2018. Men det er stadig en lille andel af det samlede bilsalg.

Jeg har været vant til at køre i billige biler, hvor der ikke lige sker noget, hvis man kommer til at hakke op over en kantsten, eller hvis knægten på 18 år lige kommer til at lave en svupper et sted Mie Engelbert Jensen

Mie Engelbert Jensen havde selv flere forbehold, inden hun købte en eldreven bil. Hun så på 15 forskellige, inden hun tog en beslutning.

- Jeg var bekymret for prisen. Jeg har været vant til at køre i billige biler, hvor der ikke lige sker noget, hvis man kommer til at hakke op over en kantsten, eller hvis knægten på 18 år lige kommer til at lave en svupper et sted, siger hun.

Læs også V og R går sammen i udspil: Skal være gratis for elbiler at køre over Storebæltsbroen

Men da hun stod overfor en snarlig udskiftning af det, hun beskriver som en dieselhakker, vandt miljøhensynet. Også selvom hun må parkere sin bil ved hotellet, hvor byens eneste ladestation med to ladestandere er, for der er heldigvis mange andre rundt i landet.

- Der er masser af ladestande rundt omkring. Så tager man en halv times eller en times pause – eller to timers pause, hvis man er kommet rigtig langt væk – og så kører man bare videre.

Langt til en ladestation

Minh Nguyen, der er ansvarlig for salg af elbiler hos Terminalen Odense, er ikke i tvivl om, at flere ladestandere og en billigere tur over Storebælt vil få flere til at købe elbiler. På nuværende er der i alt 37 offenlige ladestationer på Fyn, hvoraf tre står langs Fynske Motorvej.

- Jeg vil sige, at det er et rigtig godt udspil, og det er den rigtige vej at gå i forhold til at få folk til at skifte til grønne biler. Det med at køre gratis eller billigere over Storebælt er helt sikkert godt, siger han.

Han fortæller, at der trods bekymringer om rækkevidde og ladetid, er flere købere til elbiler.

Læs også Fynsk borgmester vil have gamle dieselbiler ud af centrum

- Det går den rigtige vej, men der skal meget mere til, for at mange, der tvivler eller overvejer det, bliver skubbet over i en grøn elbil.

For eksempel er der mange, der bor uden for de større byer, der har langt til en ladestation.

- Jeg tror, at det er vigtigt at brede det mere ud, så der er kortere mellem standere i de små byer. er vigtigt i de små byer.

Det er en holdning, Mie Engelbert Jensen deler.

- Endelig bare flere ladestandere. Nu kommer der også flere og flere elbiler, så der er trængsel på de to standere med fire biler, siger hun.