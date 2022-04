Langt til fjernvarme: - Vi er jo lost, for vi kan jo ikke slippe fri af gas

- Det kan kun gå for langsomt, man skal bare se at få speedet op. Vi er jo lost, for vi kan jo ikke slippe fri af gas, siger Kjeld Madsen og Poul Buch erklærer sig enig:

- Vi har ventet længe, man startede for otte år siden, siger han og banker på sit oliefyr:

- Det må gerne ryge ud nu.

Og for at slå det fast med syvtommer søm, så håber både Kjeld Madsen og Poul Buch, at fjernvarmen når til Vester Skerninge og Ollerup i et tempo, der betyder, at de kan få større sikkerhed for, hvor stor deres varmeregning er i den nærmeste fremtid.