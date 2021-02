Langt under frysepunktet: Årets koldeste morgen bliver til flot fredag

Skal man ud i vejret fredag morgen, er det en god idé at finde sit varmeste vintertøj frem, for dagen begynder med iskolde temperaturer.

Faktisk har natten ifølge TV 2 Vejret været den koldeste i ni år.

Koldest blev det ved Horsens, hvor der er målt 20 minusgrader fredag morgen, men også på Fyn har kulden ramt hårdt. Ved Odense er der målt 18,6 minusgrader og ved Årslev er der målt 18,4 minusgrader.

Netop de meget lavet temperaturer får Fyns Politi til at advare mod glatte veje. Salten har kun ringe virkning på vejene, når det bliver så koldt, så kør forsigtigt og tag afsted i god tid, lyder det gode råd til fynboerne.

Godmorgen på Fyn. Frostgrader helt ned til minus 18 grader betyder ringe virkning af salt på vejene. Derfor kan de være glatte. Det kan derfor tage lidt længere tid at komme frem. Kør forsigtigt. God dag. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) February 12, 2021

Flot vejr fortsætter

Op ad formiddagen stiger temperaturerne til mellem ti og fem frostgrader, mens de i eftermiddag kan komme op omkring minus to til tre grader. Det betyder også, at den sne, der er faldet i de seneste dage kommer til at blive liggende lidt endnu.

Udover kolde temperaturer kommer dagen til at byde på meget sol og næsten ingen vind.

De voldsomt kolde nattetemperaturer ser ud til at fortsætte i weekenden, og det samme gør de solrige dage, så der venter en flot weekend.