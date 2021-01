Lars Løkkes fynske støtte og ven: Jeg er meget skuffet

I godt fire årtier har de delt passionen for Venstre. Det hele startede i Venstre Ungdom, da de i 1984 for første gang stødte ind i hinanden.

Da jeg fik nyheden, blev jeg meget ked af det. Og også rystet i en vis udstrækning Lars Christian Lilleholt

Men efter knap 40 år er det nu slut. Lars Løkke Rasmussen forlader Venstre i et af parties mest mørke perioder. En beslutning, der mødes af skuffelse og manglende forståelse af Lars Christian Lilleholt (V).

- Jeg blev ked af det, og jeg blev også chokeret. Da jeg først så det, så blev jeg alligevel meget overrasket og ked af det, siger Lars Christian Lilleholt.

Det var på Facebook, at Lars Løkke Rasmussen smed nyheden, at han ikke længere skulle være en del af Venstre.

- Det har ikke været nogen let beslutning, men den er modnedes over tid – og de seneste dage har gjort mig sikker i min sag, skrev Lars Løkke Rasmussen om sin beslutning på Facebook.

Han bliver i stedet løsgænger efter 40 års medlemskab i partiet.

- Jeg håber ikke, at det her kommer til at påvirke mit forhold til Lars Løkke Rasmussen. Men det er klart, at jeg er skuffet over, at han har valgt at vende Venstre ryggen. Det havde jeg håbet ikke ville ske. Han har i mange år været en aktiv del af Venstre og tegnet Venstres politik, siger Lars Christian Lilleholt og fortsætter:

- Det er en person, der har betydet meget for Venstre. Og en person, der har betydet meget for mit eget vedkommende.

Venstremand af kød og blod

Lars Løkke Rasmussen bliver nu løsgænger. Han forbliver folketingsmedlem, men tilhører ikke nogen af partigrupperne.

Men når snakken går på, om Lars Løkke Rasmussen kunne hive sin gamle partifælle med i et eventuelt nyt parti, er Lars Christian Lilleholt yderst bestemt.

- Overhovedet ikke. Jeg er Venstremand af kød og blod. Lige så mange år, som jeg kan forestille mig ud i fremtiden, så er jeg en aktiv del af Venstre, siger Lars Christian Lilleholt.

Efter 40 år i samme parti kan Lars Christian Lilleholt ikke se sig selv andre steder end i Venstre.

- Så kan jeg sige, at det bliver et blankt nej tak. Et venligt nej tak. Jeg er Venstremand. Jeg har altid været med i Venstre. Venstre er et historisk stærkt politisk parti, og for mig er der også noget, der står over os som enkeltpersoner. Vi er med i Venstre. Vi er en del af en historie. Og det er ikke noget, man bare går ud og ind af.

Lars Christian Lilleholt er stålsat om sin position i Venstre - modsat Lars Løkke Rasmussen. Og her skal forklaringen måske findes i frustrationen over Lars Løkke Rasmussens rolle.

- Jeg tror, at Lars Løkke Rasmussen har været frustreret over ikke længere at stå i spidsen for Venstre. Det kan jeg godt forstå. Den måde han stoppede på, det var ikke en rimelig måde, at han skulle stoppe som formand for Venstre, forklarer Lars Christian Lilleholt.

En mørk dag for Venstre

Venstre er inde i en turbulent tid. Lars Løkke Rasmussen har som bekendt forladt partiet, og Inger Støjberg har trukket sig som næstformand, da hun blev bedt om det.

- Vi står med nogle massive udfordringer, det kan en blind jo føle med sin stok. Vi har lige taget afsked med vores næstformand, nu tager vi afsked med vores tidligere formand og statsminister. Så ja, vi er presset, siger Jakob-Ellemann Jensen til DR Nyheder om Venstres nuværende situation.

Jeg er trist over, at Lars nu forlader Venstre. Han har givet meget til vores parti, og partiet har givet meget til ham. Vi kunne helt sikkert have fundet en god rolle til Lars i Venstre, men han ville det anderledes, og er på vej videre. Jeg ønsker ham alt det bedste. — Jakob Ellemann-Jensen (@JakobEllemann) January 2, 2021

En udmelding Lars Christian Lilleholt er enig i.

- Det er trist. Supertrist tid for Venstre, at vi nu må sige farvel til en tidligere formand. Det er ikke nogen god dag for Venstre. Det er en mørk dag for Venstre, men for enden af den mørke tunnel, ser jeg også et lys, siger Lars Christian Lilleholt.

Et lille lys i mørket

Der bliver ikke lagt skjul på Venstres krise. Hverken af formand Jakob-Ellemann Jensen eller Lars Christian Lilleholt.

Men på trods af den tilspidsede situation, så kan Lars Christian Lilleholt se muligheder i det nye år.

- Der er kun en vej frem, og det er at skabe sammenhold i bussen i Venstre. Stå sammen om at komme igennem det her. Så er jeg sikker på, at der også er lys for enden af tunnellen.

Dog lægger Lars Christian Lilleholt ikke skjul på, at det tog hårdt på ham, da hans partifælle i næsten 40 år sagde farvel.

- Da jeg fik nyheden, blev jeg meget ked af det. Og også rystet i en vis udstrækning. Selvom der var gået rygter om det, så havde jeg alligevel til det sidste håbet på, at han ikke ville vende Venstre ryggen, siger Lars Christian Lilleholt afslutningsvis.