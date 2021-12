Lars vandt julegavekurv: - Det er jo overvældende

- Han opsøgte mig og spurgte, om det noget, jeg ville være en del af og sponsorere med et gavekort. Jeg havde værre åben i et halvs års tid. Det havde stor betydning for mig i forhold til kundesynlighed, fortæller Lisbeth Blom til TV 2 Fyn.

Lars Drejergaards frivillige arbejde rækker dog langt ud over den lille butik. Lisbeth Blom mener, hans arbejde har haft betydning for sammenholdet i Tommerup, Tommerups Stationsby, Brylle og Verninge.

- Han har vist, at vi sagtens kan gøre noget for at styrke og bibeholde lokalsamfundet i de her fire byer. Og det kan tiltrække folk til byen, siger Lisbeth Blom.

En forskel for andre

Selv siger Lars Drejergaard, at han ikke har gjort det for at blive set som en ildsjæl. Han har hjulpet lokalsamfundet af helt andre årsager.

- Jeg støtter op om mit lokalsamfund, fordi jeg har så meget fritid, ler Lars Drejergaard og fortsætter: