Lars var glad for coronahjælpen: Men siden gik det galt

Fra Lars Bergholdt går kritikken på, at han ikke har haft mulighed for at kommunikere med en medarbejder hos styrelsen, men kun får mulighed for at uploade dokumenter til en platform.

- Man får ikke mulighed for at tage en samtale eller skrive en mail og forklare sig sag, siger Lars Bergholdt, der har haft revisionsfirmaet Beierholm til at dokumentere alle sine udgifter.

Økonomisk er han blevet modregnet 130.000 kroner i et kompensationsbeløb på cirka en halv million kroner.

- Mere end 80 procent af vores omsætning er i sommerhalvåret, men det grundlag, som styrelsen har udløst støtte til os på, strækker sig fra ultimo januar frem til marts, hvor vi måske har under fem procent af årsomsætningen, siger han.

Klag til Erhvervsstyrelsen over Erhvervsstyrelsen

Hos SMVdanmark undrer man sig over, at det kun er muligt at klage over Erhvervsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen selv.

- Man er jo i fuldstændig i Erhvervsstyrelsens vold. Og man er bare nødt til at vente. Det, der skaber frustration, er bl.a. uvisheden om, hvornår ens sagsbehandling er færdig, så man ved, hvilken økonomi, man har at gøre med. Hvis det ender med, at du har mange penge, du skal betale tilbage og ikke har dem, så er Gældsstyrelsen jo det sidste sted, man ønske at havne, siger Jeppe Rosenmejer.